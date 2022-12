Caro voli, Gioventù Nazionale protesta in aeroporto

Lunedì 19 dicembre alle ore 10 nello spazio antistante la torre di controllo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania è stata indetta una manifestazione promossa da Gioventù Nazionale con la partecipazione della deputazione nazionale di Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è Giovanni Magni, componente del direttivo nazionale di Gioventù Nazionale.

"Anche quest’anno, in prossimità delle feste natalizie, ritornare in Sicilia diventa impossibile. Le compagnie aeree hanno fissato prezzi proibitivi, fuori da ogni logica, frutto della speculazione. La situazione determinata dal caro-voli è diventata intollerabile e giorno 19 dicembre alle ore 10 ci troveremo nello spazio antistante la Torre di Controllo aeroporto di Catania insieme ai deputati alla Camera Manlio Messina, Fabio Roscani e Chiara la Porta, questi ultimi membri del direttivo nazionale GN, per manifestare dissenso e contrarietà nei confronti delle varie compagnie aeree. Per dare risposte veramente concrete siamo a lavoro affinché sia presentato un disegno di legge che imponga un tetto sul costo dei biglietti aerei in modo da non pregiudicare nessuno e offrire a tutti la possibilità di tornare nelle proprie case e dalle proprie famiglie, almeno per le festività. Vivere il Natale deve essere un diritto per chiunque, soprattutto per coloro i quali non possono respirare l'affetto familiare tra le proprie mura domestiche durante il resto dell’anno. Desidero infine ringraziare anticipatamente il senatore Salvo Pogliese coordinatore Regionale, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di FDI, Dario Moscato coordinatore regionale GN e Francesco Armone vice presidente Azione universitaria per avere condiviso la causa non solo in relazione alla manifestazione. Il ruolo primario che ricopre Fratelli d’Italia con i suoi rappresentanti in ambito nazionale e regionale potrà essere decisivo per invertire la rotta e mettere un punto alla follia del caro-voli".