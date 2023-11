Caro voli, retromarcia della Regione sugli sconti del 50%: esclusi anziani, malati e atleti

Pubblicato sul portale della Regione Siciliana l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e ridurre così gli svantaggi derivanti dall'insularità. Un passo avanti, dunque, dopo l'annuncio di un provvedimento contro il caro voli del presidente Renato Schifani, ma si riduce il bacino di coloro che potranno ottenere il 50% di sconto.

Le perplessità di Federconsumatori sugli sconti Dalla Regione infatti precisano che "che le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50% di sconto sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro", puntualizzando che "per un errore materiale, in precedenza era stato comunicato l'inserimento di categorie non presenti nell'avviso". Ovvero anziani over 65, atleti agonisti, viaggiatori per ragioni sanitarie, dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione: per loro sfuma dunque la possibilità del rimborso. Restano inoltre fuori da ogni agevolazione tutti i siciliani che non sono (più) residenti nell'Isola. "Il contributo per le categorie prioritarie - precisano ancora dalla Regione - i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo".