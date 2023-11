Caro voli, Pogliese (FdI): "Commissione Ue dà ragione all'Italia"

"I dati sull'utile netto di Ryanair, in rialzo del 59% su base annua grazie a un traffico aereo record dell'estate scorsa e ai prezzi in rialzo, dimostrano che la compagnia aerea ha fatto ottimi affari in Italia anche aumentando il prezzo dei biglietti. Per questa ragione è lecito pensare che questa fosse la motivazione delle resistenze avanzate negli scorsi mesi rispetto all'intervento del governo che ha migliorato la tutela degli utenti e la trasparenza e concorrenza del mercato. Alla luce di tutto ciò bene ha fatto il governo a varare il dl Asset che conferisce maggiori poteri alle autorità che garantiscono proprio i cittadini. Infatti, basterebbe confrontare i prezzi dei voli in questi giorni con quelli dello scorso anno per rendersi conto di quanto importante sia stato l'intervento del governo. Un'azione ripresa anche dalla Commissione europea che oggi non ha più remore nel denunciare il caro voli, a conferma che l'Italia, grazie al governo Meloni e al Mimit, è nuovamente capace di indicare la strada in Europa", lo dice il senatore di Fratelli d'Italia, ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria.