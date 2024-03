Sconti per tutti gli scali italiani, Trantino: "Concreta tutela alla mobilità per i siciliani"

“Accolgo con grande soddisfazione l'estensione a tutte le destinazioni in Italia degli sconti sui biglietti aerei a favore dei residenti in Sicilia, annunciata dal presidente Renato Schifani e dall'assessore Alessandro Aricò" - Lo ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino commentando l’annuncio della Regione Siciliana che dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana.

Con questa ulteriore iniziativa contro il caro-voli, infatti, il governo regionale continua a tutelare concretamente il diritto dei siciliani - e quindi pure dei catanesi - a una mobilità economicamente sostenibile. In particolare sono ben 24 le rotte nazionali collegate con l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e che grazie a questo bonus avranno certamente ricadute positive con l'aumento del numero dei passeggeri".

