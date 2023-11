M5s, ancora caro voli in Sicilia e dal governo zero fatti

"È di nuovo caro voli e mancano ancora quasi due mesi a Natale. Siamo stufi degli annunci a vuoto di questo governo tutto chiacchiere e zero fatti. Schifani non si intestardisca a fare tutto da solo e consideri il parlamento che purtroppo snobba spesso e volentieri''. Così la deputata M5S all'Ars Jose Marano.

"Che cosa hanno prodotto i ripetuti annunci fatti dal presidente della Regione nell'ultimo anno? Come era previsto e prevedibile, i prezzi, già ai primi di novembre, sono alle stelle, figuriamoci sotto le feste. E quali sono i risultati dell'osservatorio speciale istituto da Schifani per contrastare il caro voli che in un anno si è riunito solo due volte?", aggiunge Marano.

"Non si sono rivelate produttive nemmeno le altre mosse governative, visto che la compagnia tanto voluta dal presidente ha iniziato ad alzare i prezzi delle tratte per Catania e Palermo a ridosso delle festività natalizie. Quello che fa arrabbiare è non poter dare un contributo nemmeno in parlamento dove da un anno giace una mia richiesta di audizione in commissione per affrontare il tema del caro voli con gli addetti ai lavori. Basta con gli annunci, ci vogliono fatti concreti. Gli unici dati concreti sono i prezzi altissimi per venire in Sicilia a ridosso delle feste. I siciliani che vorranno rientrare dovranno valutare se poter sostenere questa spesa e rinunciare di incontrare le loro famiglie. I turisti da tutte le parti del mondo sceglieranno invece altre mete più accessibili'', conclude la deputata catanese.