Caro voli per la Sicilia, Marano (M5S): “Più collegamenti per abbassere il prezzo dei biglietti”

“Come ogni festività i siciliani si trovano a dover fare i conti con il caro voli per rientrare a casa. Ogni lavoratore e studente fuori sede deve investire cifre ingenti per tornare in Sicilia e un Catania-Milano, andata e ritorno, arriva a rasentare un costo di 500 euro, quasi 600 sulla tratta da e per Roma. Cifre intollerabili e insostenibili soprattutto in questo momento storico”. Con queste parole la deputata regionale Jose Marano, del Movimento Cinque Stelle, interviene sulla questione del caro voli per la Sicilia. Ha presentato un’interrogazione all’Ars e con determinazione intende portare avanti una vera e propria battaglia annunciando la convocazione, nella commissione in cui è vicepresidente, dell’antitrust, delle associazioni di categorie e dei consumatori, oltre al Ministero dei Trasporti competente. “La causa principale dell’eccessivo costo dei voli è dovuta alla bassa concorrenza tra vettori sulla stessa tratta aeroportuale e nonostante il traffico sempre più elevato degli aeroporti di Palermo e Catania, le compagnie aeree scappano dagli scali siciliani , invece di mettersi in concorrenza su rotte così utilizzate. Ricordiamo al nuovo governo nazionale, a trazione nordista, che mentre parla di autonomia differenziata, il Sud e le Isole sono sempre più irraggiungibili”, aggiunge Marano. “Il governo regionale non può stare a guardare ed occorre intervenire con fermezza sollecitando Roma per garantire il diritto alla mobilità dei siciliani. La crescente necessità di spostamento dei cittadini, sia per esigenze lavorative che di salute, verso le principali destinazioni italiane deve essere supportata da un numero di voli adeguati, regolari e continuativi e senza eccessivi aggravi economici”, conclude la deputata regionale.