Carta d'identità cartacea, possibilità di richiederla in casi urgenti in tutti i Municipi

La carta d'identità cartacea, quasi integralmente sostituita sul territorio nazionale dalla carta in formato elettronico (Cie), può essere richiesta eccezionalmente in tutti e sei i municipi della Città.

Il documento può essere rilasciato esclusivamente in casi quali, a titolo esemplificativo, viaggi imminenti con partenza documentata da titolo di viaggio, motivi politici o di asilo politico per gli stranieri, partecipazione a gara d'appalto con scadenza entro tre giorni. Il formato cartaceo può essere rilasciato anche ai residenti iscritti all’Aire e nella eventualità, accertata e valutata dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

Per informazioni, anche sugli orari di apertura degli sportelli, è possibile consultare il sito del Comune, nella sezione Municipi (https://www.comune.catania. it/la-citta/municipalita/), o contattare gli uffici:

I Municipio (Centro storico), via Zurria n. 67, email prima.circoscrizione@comune. catania.it, tel 095.7426292 095.7426295;

II Municipio (Picanello - Ognina - Barriera – Canalicchio), via P.G. Frassati n. 2, seconda.circoscrizione@comune. catania.it, tel. 095.750433, 095.7504320;

III Municipio (Borgo Sanzio), via R. Giuffrida Castorina n. 10, terza.circoscrizione@comune. catania.it, tel 095.444383, 095.444833 / 095.444480;

IV Municipio (San Giovanni Galermo - Trappeto – Cibali), Centro Servizi - via Don Minzoni n. 40, quarta.circoscrizione@comune. catania.it, tel. 095.0938313/095.0938317;

V Municipio (Monte Po - Nesima - San Leone – Rapisardi), viale Mario Rapisardi n. 289, quinta.circoscrizione@comune. catania.it, tel. 095.359420;

VI Municipio (San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Villaggio Sant'Agata), Strada San Giorgio n. 27, sesta.circoscrizione@comune. catania.it, 095.7101815 - 095.7101844.