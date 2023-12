Arrestati in aeroporto due siriani con documenti falsi: tentavano di raggiungere Malta

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due ragazzi, entrambi 18enni, che, all’aeroporto di Catania, hanno tentato di partire utilizzando documenti di identificazione falsi. Gli agenti dell’ufficio polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, durante le verifiche eseguite sui passeggeri diretti verso Paesi dell’area Schengen, hanno fermato due cittadini stranieri nell’area partenze, in prossimità del gate in cui erano in corso le procedure di imbarco del volo diretto a Malta, per esaminare i loro documenti. I due giovani avevano, poco prima, tentato di imbarcarsi esibendo entrambi una carta d'identità greca. I poliziotti specializzati nei controlli di frontiera, esaminando le carte di identità hanno subito riscontrato alcune anomalie che li hanno insospettiti e, forti della loro esperienza in questo settore specifico, hanno ritenuto di dover svolgere subito degli approfondimenti. Passando le carte d'identità sotto l'analisi degli strumenti elettronici in dotazione, è stato possibile accertare la loro totale contraffazione, facendo scattare altre indagini per accertare l'identità dei due soggetti. Si trattava, infatti, di cittadini siriani 18enni sbarcati a Lampedusa pochi giorni addietro. Alla luce di quanto accertato dagli agenti, entrambi sono stati arrestati e, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica, condotti presso il carcere di Piazza Lanza.