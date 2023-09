Carta solidale, codice identificativo da ritirare entro il 15 settembre

Le lettere di comunicazione del codice identificativo da presentare agli uffici postali per ricevere la Carta solidale, qualora non fossero state consegnate a domicilio, vanno ritirate nelle circoscrizioni municipali cittadine entro il prossimo 15 settembre.

La comunicazione del codice che dà diritto alla Carta solidale (del valore 382,50 euro) può essere ritirata personalmente dal beneficiario presso gli Uffici della Po Inclusione Sociale in via Dusmet, 141 Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, anche, il giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00. In caso di impossibilità del beneficiario, mediante delega ad altra persona, compilando, in tutte le sue parti, il modello di delega scaricabile dal sito internet istituzionale: https://www. comune.catania.it/ informazioni/news/politiche- sociali/politiche-sociali- 2023-news/default.aspx?news= 88094 allegando copia del documento del delegante e del delegato. Oppure facendone richiesta via mail: cartasolidale@comune. catania.it allegando il documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente eventualmente avente diritto.

Si evidenzia che la competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l'ammissione al beneficio. Pertanto, trattandosi di procedura interamente gestita da Inps, il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di eventuale esclusione dal beneficio.