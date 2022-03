A Biancavilla acqua potabile gratis in piazza don Bosco fino

Acqua gratis fino al 18 aprile prossimo per tutti gli acquirenti della card. È la promozione lanciata per allargare la base di utenti della 'casa dell’acqua' inaugurata a Biancavilla il 24 febbraio scorso. Nel punto di distribuzione di piazza Don Bosco viene erogata acqua potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente. Rifornirsi di acqua di qualità è anche conveniente: l’acqua naturale viene offerta a 0,05 centesimi al litro; quella frizzante a 0,07 centesimi. La card, la cui attivazione costa 5 euro, è disponibile in questi punti di vendita: Phone Shop, Viale dei Fiori, 8; Tabacchi Di Grazia, Via Vittorio Emanuele, 510; Il Pastello, Viale dei Fiori, 57. Il sistema della ‘Casa dell’Acqua’ mantiene l’acqua salubre e priva di batteri e prevede un ciclo di sanitizzazione dall’interno del circuito idrico dell’impianto. Grazie al consumo di acqua alla spina a chilometro zero si può ridurre in maniera significativa il volume dei rifiuti, facilitando così la raccolta differenziata.