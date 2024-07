Casa disabitata utilizzata come deposito per la cocaina: 34enne ai domiciliari

Nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, la Procura Distrettuale della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Catania la misura cautelare degli arresti domiciliari per un 34enne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini hanno rivelato che l'indagato utilizzava una vecchia casa disabitata come deposito per la droga. L'inchiesta è partita a seguito di una segnalazione da parte di una donna, che ha contattato il 112 dopo aver notato la presenza di estranei nella sua proprietà.

I carabinieri, intervenuti, hanno sorpreso due uomini che, usciti dall'abitazione, sono fuggiti su uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. La successiva perquisizione della casa ha portato al ritrovamento di 300 grammi di cocaina nascosti in un armadio, droga che si presume fosse destinata al mercato locale del narcotraffico.

L'analisi dei filmati di videosorveglianza e la conoscenza del contesto criminale locale hanno permesso di identificare uno dei due uomini come il compagno della donna che aveva chiamato i carabinieri. Questa, interrogata dai militari, ha confessato di aver consentito al fidanzato di utilizzare la casa come deposito per la droga, temendo inizialmente che altri volessero rubarla.

Sulla base delle prove raccolte, incluse le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni della donna, l'Autorità Giudiziaria ha deciso di applicare la misura degli arresti domiciliari per il 34enne.