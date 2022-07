Iacp Catania pubblica un bando per "Social Housing Indipendenza"

In relazione al progetto “Social Housing Indipendenza”, sul sito dell’Istituto autonomo case popolari di Catania è stato pubblicato il bando nel quale vengono specificate le tipologie di immobili, il canone di locazione ed i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione degli immobili stessi (oltre ai requisiti necessari, oggettivi e soggettivi, per poter presentare la relativa domanda). Il progetto posto in essere dall’Ente presieduto da Angelo Sicali prevede la realizzazione di 21 alloggi sociali ed uno spazio a verde che sarà destinato alla collettività nel quartiere Nesima, ad angolo tra corso Indipendenza e via IV novembre. Nel progetto in questione, seguito dal direttore generale, Patrizia Giambarveri, sono inseriti la demolizione della struttura attualmente presente e la ricostruzione di un nuovo edificio che si estenderà per circa 590 metri quadrati che verranno destinati ad “housing sociale”. L'area verde che verrà realizzata è stata pensata per promuovere aggregazione sociale, attività socio-educative e ricreative da parte degli abitanti dell'intero quartiere di Nesima. Gli alloggi saranno di varie dimensioni, tra 50,45, 62,61 e 100,95 metri quadrati, e saranno destinati a giovani coppie, soggetti anziani, famiglie monoparentali che provengono da percorsi di violenza, nuclei familiari in condizioni sociali ed economiche disagiate e soggetti sfrattati per morosità incolpevole.