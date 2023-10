Caso Apostolico, due video sul quel "25 agosto del 2018" al porto: la Lega chiede "dimissioni immediate"

Continuano le polemiche sul caso Apostolico. Due i video che mostrano il giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione al molo di Catania il 25 agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. Il primo reso noto è stato il video girato da un carabiniere con il suo cellulare e postato sui social dal vicepremier Matteo Salvini. Un video confezionato con il proprio telefonino cellulare e senza alcuno scopo. Il militare lo ha riferito spontaneamente ai suoi superiori che hanno provveduto subito ad informare l'autorità giudiziaria.

Era stato proprio un carabiniere in congedo che aveva svolto servizio al Palazzo di giustizia catanese, l'attuale deputato leghista Anastasio Carrà, ad 'identificare' nel video il magistrato che non ha convalidato il trattenimento di 4 richiedenti asilo tunisini nel centro di Pozzallo, disapplicando il decreto Cutro. Carrà afferma comunque di "non aver visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social. Non ne sono mai stato in possesso". Alla fine, dunque, arriva un elemento di chiarezza sul controverso filmato che ha scatenato la polemica politica. Il secondo video, invece, è stato girato da un operatore di LaPresse e mostra alcune persone, tra cui Iolanda Apostolico, che parlano con i poliziotti mentre altri manifestanti urlano. Immagini che servono alla Lega per reiterare la richiesta di dimissioni della giudice.

"Il video - dice la Lega - è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d'ufficio e i comici tentativi di spostare l'attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell'ordine". Immagini in cui "la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili". "Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinchè tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate", continua la Lega.

Anche Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile dell'organizzazione del partito, si scaglia contro il magistrato. "È indifendibile. Adesso con il secondo video non ci sono scuse. Chi la difende è in malafede. Tutelare la magistratura vuol dire anche ribellarsi a singole persone ideologizzate che fanno militanza politica", afferma. "Salvini chiarisca come e perché ha avuto quei filmati", incalza da parte sua il leader M5s Giuseppe Conte.

Sulla questione, il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha dichiarato: "Allo stato non vi sono informazioni da comunicare". Se la Procura dovesse aprire un'inchiesta in cui potrebbe essere identificata come potenziale parte lesa il giudice etneo, dovrebbe girare per competenza gli atti a Messina.

Continua la polemica

