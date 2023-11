Caso Apostolico, Unicost: "Attacchi contro di lei una morsa per intimidire ogni altro giudice"

"Nel mese di ottobre scorso l’adozione di parte di un giudice di Catania di un provvedimento in materia di protezione internazionale dava luogo a scomposte accuse da parte di esponenti del Governo", accuse che "a nostro parere, pongono in discussione la funzione stessa della giurisdizione in uno Stato di diritto e giustificano da parte del Csm l’apertura della pratica a tutela del giudice". Così la presidente di Unicost, Rossella Marro, nel suo intervento all'Assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, nel corso del quale ha più volte sollecitato la necessità di arrivare a un documento "pienamente condiviso" essendo "in ballo principi che devono vederci accomunati", e la necessità di una riflessione "sul tema dell'imparzialità del magistrato in tutte le sue declinazioni".

"Abbiamo assistito poi ad una esasperata campagna di stampa, sorretta dalle dichiarazioni di esponenti di Governo, che hanno riguardato la vita privata del magistrato", ha ricordato, sottolineando che "alcuna seria critica si rinveniva nel dibattito politico al contenuto e al percorso motivazionale del provvedimento adottato, venendo al contrario in rilievo la mera pretesa che l’autorità giudiziaria 'si adegui' passivamente alla politica governativa, abdicando al dovere professionale di inquadrare le vicende all’interno del quadro di riferimento costituzionale ed europeo". "La morsa che si è stretta intorno al giudice si prestava ad essere letta come finalizzata ad intimidire ogni altro giudice", ha osservato Marro.