Caso Apostolico, presidente Schifani: "No alle dimissioni ma non è stata rispettata la terzietà"

Il giudice Iolanda Apostolico "non credo debba dimettersi, ma siccome ho imparato - da avvocato, prima che da politico - che il magistrato deve non solo essere terzo ma apparire terzo, ritengo che il giudice non abbia ottemperato a uno dei principi a cui deve attenersi per il suo ruolo". Così il governatore siciliano Renato Schifani sulla vicenda del giudice di Catania di cui la Lega chiede le dimissioni, a margine del suo intervento all'evento 'Italia le radici della bellezza' organizzato da Fratelli d'Italia a Brucoli, nel Siracusano. "Per me é più preoccupante questo aspetto che non l'esistenza del video o se c'è un dossier o meno - ha aggiunto - Tra l'altro era una manfestazione pubblica, non c'era nulla di segreto da nascondere".