Caso Gregoretti, Bongiorno: "C'è un audio in cui Conte spiega procedura"

"Abbiamo un audio in cui Conte spiega la procedura: prima la redistribuzione, poi gli sbarchi". E' quanto ha affermato, a Tagadà su La7, Giulia Bongiorno, che difende Matteo Salvini nell'udienza sul caso Gregoretti a Catania. Il premier è stato chiamato a testimoniare a novembre. "Mi aspetto che verrà e che confermerà quello che è notorio, cioè che in realtà Salvini non stava sequestrando nessuno ma stava aspettando che il presidente Conte terminasse la procedura per la redistribuzione", spiega Bongiorno che, interpellata sul motivo per cui non sia stata la difesa di Salvini a chiamare Conte a testimoniare, afferma: "non lo abbiamo fatto perchè abbiamo un audio in cui il presidente Conte testualmente spiega la procedura dicendo "prima si redistribuisce, poi si fanno gli sbarchi". Abbiamo un audio, che vale più di mille testimonianze".

