Caso Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania

Nuova udienza preliminare per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che tornerà nell'aula bunker di Bicocca. Il leader leghista è a processo per il caso della nave Gregoretti, imputato per sequestro di persona per aver bloccato, quando era ministro dell'Interno, ben 135 migranti a bordo della nave militare per diversi giorni. Oggi il gup dovrà decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di sentire in aula anche l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara. Una richiesta depositata ieri, ma già anticipata durante l'ultima udienza. Oggi sarà ascoltato in aula anche l'ambasciatore Maurizio Massari, in quanto rappresentate permanente dell'Italia in Unione europea.