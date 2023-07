Cassa edile Catanese, erogati 468mila euro alle imprese virtuose

Un premio destinato alle imprese che hanno rispettato i parametri previsti dal contratto integrativo provinciale. È di 468mila euro l’importo complessivo a credito per le realtà imprenditoriali in linea con quanto previsto dal regolamento per accedere alla “prestazione premiale”, introdotta lo scorso anno. La somma, accreditata lo scorso 11 luglio, è stata calcolata in percentuale sul versato nell’anno contabile 2021/2022 e sarà destinata a ben 402 imprese.

“In un momento in cui il settore è in sofferenza a causa dei tanti crediti bloccati – commentano il presidente della Cassa Edile Catanese A.M.I.Ca. Gaetano Fichera e il vicepresidente Antonino Potenza – siamo soddisfatti. La prestazione premiale ha dato una risposta immediata alle imprese virtuose iscritte alla nostra cassa edile: tutte hanno già ricevuto una pec informativa con l’importo a credito che potranno utilizzare a scomputo sul dovuto nella prossima denuncia mensile. Ma le buone notizie non finiscono qui - proseguono: sempre lo scorso 11 luglio abbiamo erogato anche il Gnf, (Gratifica Natalizia e Ferie), che coinvolge 9.591 operai, per un importo di oltre gli 8,5 milioni di euro.

Il Sistema delle costruzioni Catanese nell’ultimo anno (ottobre 2021-settembre 2022), rispetto a quello precedente, ha avuto un forte incremento (+13% numero di imprese, +26% numero di operai, +47% di ore lavorate). Una crescita importante, nonostante le complicazioni per il settore a causa della difficoltà dovute alla riscossione dei crediti relativi ai vari bonus e per l’avvio dei lavori del Pnrr, resa possibile grazie soprattutto al sistema bilaterale rappresentato da Cassa edile, a garanzia di tutto il settore delle Costruzioni, che ha tutelato ed erogato prestazioni e servizi alle imprese ed agli operai.