Via Caronda, i commercianti dicono basta alla spazzatura: "Portate via i cassonetti"

Una commerciante di via Caronda ci scrive lamentandosi dei problemi che i cumuli di spazzatura creano alla sua attività, pregiudicando il decoro dell'intera zona. "Non facciamo altro che far segnalazioni - spiega, allegando foto dei rifiuti - ma troviamo le porte chiuse da tutte le parti. E' tutto uno scarica barile: il Comune, le discariche e via dicendo. Purtroppo noi siamo tra le poche vie che hanno la sfortuna di avere ancora i cassonetti e non la differenziata e ne piangiamo le conseguenze. Potete benissimo immaginare che giorno e notte chiunque svuota il proprio cofano qui da noi. Si prova a fare quel che si può per aiutare l'ambiente, ma questi sono i risultati".