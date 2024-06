Donato un pollone del castagno dei Cento Cavalli al comune di Trento

Il comune di Sant’Alfio ha recentemente donato un pollone del celebre castagno dei Cento Cavalli al comune di Trento. Questo monumento vegetale, la cui età è stimata in 4.000 anni, è tutelato dall’Unesco dal 2006 come ambasciatore di pace. L'iniziativa è stata possibile grazie all'impegno di Fulvio Viesi, socio del Guinness Club 92 di Trento e presidente dell’Associazione tutela marroni di Castione Brentonico. Due anni fa, Viesi ha eseguito un intervento chirurgico sul castagno dei Cento Cavalli, che ha permesso al gigante vegetale di riprendere vigore. Lo scorso anno, l'albero ha prodotto 500 chilogrammi di castagne, un segno del suo recupero. A riconoscimento del suo contributo, l’amministrazione comunale di Sant’Alfio ha conferito a Viesi la cittadinanza onoraria. Nei prossimi anni, il progetto prevede il coinvolgimento di altre località prestigiose, come i Giardini Vaticani, Gerusalemme, Assisi, La Campana dei Caduti e il Borgo Rondine, grazie all'istituzione di un Comitato promotore.

Il sindaco di Sant’Alfio, Alfio La Spina, ha consegnato personalmente l’alberello di castagno al sindaco di Trento, Franco Ianeselli. La cerimonia è stata celebrata con una speciale cartolina postale, dedicata alle Feste Vigiliane e all'evento del Castagno dei Cento Cavalli, con un annullo postale concesso da Poste Italiane. L'incontro a Palazzo Trentini è stato anche un'opportunità per discutere della realtà catanese e confrontare l'autonomia trentina con quella siciliana. Il sindaco di Sant’Alfio ha sottolineato le grandi potenzialità agricole del suo comune e la qualità dei suoi prodotti. Tuttavia, ha evidenziato che per sviluppare ulteriormente il settore sarebbe necessario adottare un modello cooperativo simile a quello trentino, non facile da implementare in Sicilia, ma con segnali di cambiamento positivi.