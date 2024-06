Già attivi i cartelli dell'area pedonale del castello Ursino: ma sono solo prove tecniche

Non è ancora arrivata una comunicazione sull'attivazione dell'area pedonale in piazza Federico II di Svevia, ma i cartelli elettronici sono già in funzione dallo scorso venerdì. In realtà, come reso noto dal comune di Catania, si tratterebbe solo di prove tecniche. In un post pubblicato su Facebook, lo stesso primo cittadino Enrico Trantino aveva prospettato la data del 15 giugno come possibile termine per lo stop alla circolazione veicolare, ma si attende ancora l'ufficialità. Anche la Terza commissione viabilità non sa nulla di queste manovre. Il presidente Giovanni Curia ne ha avuto notizia dai social.

"Il problema è che in questo modo si crea confusione e molti clienti sono andati via - spiega Francesco Giustolisi, titolare di un'attività di ristorazione e portavoce di lamentele condivise anche da altri colleghi - per paura di prendere una contravvenzione. Noi esercenti abbiamo più volte avuto modo di confrontarci. Ad oggi, nutriamo delle grandi perplessità su questo progetto. In particolare, in questa fase riteniamo che l'amministrazione comunale dovrebbe agire con grande chiarezza, per evitare che i cittadini cadano in errore".

L'area pedonale permanente riguarderà le seguenti aree: piazza Federico di Svevia, carreggiata nord ed ovest, da via Castello Ursino a via Sant’Angelo Custode e corsia nord ed ovest, dello slargo a nord; via Castello Ursino, da via Riccardo da Lentini a piazza Federico di Svevia; via Alaimo; via San Calogero, da piazza Federico di Svevia a via Scuto e la stessa via Scuto. L’attivazione del controllo telematico degli accessi è stata al centro di polemiche ed incontri tecnici nei mesi scorsi, fino a giungere alla formalizzazione definitiva lo scorso 3 maggio.

L'entrata in funzione degli "occhi elettronici" è subordinata alla messa a disposizione degli stalli di sosta presso il centro polifunzionale di via Zurria (con 75 posti auto) e di quelli concessi dall’autorità portuale (altri 145 posti). In sostanza, si potrà parcheggiare altrove e recarsi al castello Ursino a piedi o con i mezzi pubblici. L'Amts nelle ore serali metterà a disposizione un bus navetta per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini con piazza Federico di Svevia.