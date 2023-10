Castello Ursino, stretta contro l'invasione di scooter nell'area pedonale: scattano multe e sequestri

Circa 50 uomini delle volanti della questura di Catania e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, hanno effettuato dei controlli straordinari in piazza Federico II di Svevia, insieme alle unità cinofile ed alla polizia municipale. Sono state identificate 83 persone, controllati 39 veicoli ed accertate 22 violazioni di norme del codice della strada.

Multe e sequestri

In totale sono 4 le auto sequestrate per mancanza di copertura assicurativa, mentre altri 11 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. I conducenti di 7 motorini non indossavano il casco, mentre altri 4 guidatori non avevano mai conseguito la patente di guida oppure era stata ritirata dalle forze dell'ordine.

Area pedonale rispettata

Il controllo eseguito dalla questura è stato un efficace deterrente contro i parcheggiatori abusivi ed è servito anche ad allontanare moto e scooter dall'area pedonale, riuscendo così a garantire la libera fruizione ai soli pedoni.