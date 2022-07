Castello Ursino, donna trovata morta in casa: indagini in corso

È stato rinvenuto stanotte il corpo esanime di una trentenne, trovata dissanguata dagli agenti della polizia di Stato nel proprio appartamento, in via Di Giacomo, nei pressi di Castello Ursino. Come confermato dalla questura di Catania, il decesso sarebbe avvenuto stanotte, meno di 24 ore fa. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine la morte sarebbe scaturita da colpi di arma da taglio sulla schiena e in altre parti del corpo. Gli agenti sono però ancora alla ricerca dell'arma del delitto. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di omicidio.