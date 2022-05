Il Castello Ursino, luogo simbolo di Catania: l’importanza della sua storia oltre il degrado

Siamo ormai abituati ad associare un monumento ad un quartiere ed ai suoi problemi, più che alla sua storia. Quando, infatti, pensiamo al Castello Ursino vengono in mente gli scooter che sfrecciano a tutta velocità, impennano e fanno brusche frenate in pieno spazio pedonale. Oppure i parcheggiatori abusivi, il degrado. Eppure il Castello Ursino è un luogo simbolo di Catania, principalmente per la sua storia e le leggende che custodisce. Abbiamo trascorso un pomeriggio con Maria Teresa Di Blasi, Storica dell'Arte e presidente della Sede di BCsicilia di Catania, con l'obiettivo di restituire ai catanesi la conoscenza di quello che rappresenta un tesoro nel centro storico di Catania. Un imponente maniero che risale a circa 800 anni fa, la cui costruzione si deve all’imperatore Federico II di Svevia, tra il 1239 e il 1250, con la funzione di fortezza. Durante i Vespri siciliani fu anche sede del parlamento e, in seguito, diventò la residenza dei sovrani aragonesi fra cui Federico III. Oggi è la sede del Museo civico di Catania.

"La fabbrica del castello Ursino fu una scelta un po' anomala e venne progettata in antitesi rispetto ai due poli urbani della città normanna: da un lato la Civita che comprendeva il Duomo e la via Vittorio Emanuele con le case dei nobili e dall'altra la collina di Montevergine che racchiudeva la via di Sangiuliano, piazza Dante e via Manzoni - spiega Maria Teresa Di Blasi - Con quest’atto di grande impatto urbanistico, l’imperatore ha sancito la nuova posizione giuridica della città, piazzando il Castello tra questi due nuclei come una fortezza urbana che dialogava con la città condizionandone lo schema difensivo".

"L’architetto che si occupò dei lavori fu il famoso Riccardo Da Lentini, che strategicamente scelse di collocare la fortezza su un promontorio che si affacciava sul mare. Mare che oggi è ben lontano dalla fortezza". Il motivo è da ricondurre alla devastante eruzione dell’Etna che colpì Catania nel 1669: la colata lavica ricoprì per intero il mare intorno al castello, che si solidificò, dandogli l’aspetto attuale.

I graffiti scoperti con il restauro negli anni ’30 del Novecento

Sappiamo che il Castello, dal sedicesimo secolo fino al 1838, fu luogo di detenzione per i prigionieri, confinati in celle buie infestate da topi, insetti e tarantole. "Sono visibili dentro le varie prigioni alcuni graffiti che riproducono navi, cannoni e mura merlate. Il restauro, curato dal professore Guido Libertini, mise in luce la presenza di un numero significativo di graffiti". Il più antico, ad opera del prigioniero Gasparo Nicusea, è datato 1526; il più moderno è del 1813, "firmato" dal recluso Diego La Marca. Tra i due, decine di simboli, disegni, motti, sentenze, e anche due canzoni. Le due canzoni sono incise sullo stipite sinistro della porta che immette nella sala della Cappella: chi entra nel cortile del Castello si trova questa porta quasi di fronte.

Fra le tante scritte, colpisce quella di un tale Don Rocco Gangemi, per la profondità dell’incisione e i caratteri cubitali con cui scrive, amaramente, "Miseru cui troppu ama e troppu cridi". Nella mezza torre est fu invece rinchiuso un tale Filippo Mancuso, che doveva evidentemente possedere una cultura superiore, e tappezzò i muri della cella con massime latine e citazioni bibliche.

A queste iscrizioni, si aggiungono poi i disegni, in cui la precisione dei dettagli e la forza dell’incisione diventano simbolo delle sofferenze o della speranza di libertà dei carcerati. Ad esempio alla base del portale della Cappella: una torre con un cannone, forse una rappresentazione del bastione su cui sorgeva il Castello. E poi quattro navi, che a vele spiegate, vanno via verso la sospirata libertà, verso una vita nuova.

La poesia incisa sulla pietra

Una poesia, incisa sulla pietra, fa pensare che alcuni detenuti avessero un grado di cultura molto elevato. Questa, ad esempio, è ben visibile sulle mura interne del castello.

“Questo luogo misero e infelice.

Luogo di crudeltà e vita amara.

Qua si contempla si parla e si dice.

Qua di tristezza si fa a gara.

Qua si fanno contenti i nemici.

Qua si trova chi non è stato protetto dalla fortuna.

In questo luogo si scoprono gli amici.

In questo luogo si apprende e si impara”.

Il Kouros ritrovato

Il "Kouros ritrovato" è la statua greca restituita alla sua integrità dopo "l'assemblaggio" tra la "testa Biscari", di proprietà del Comune, e il torso, il "kouros di Lentini", che appartiene al museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa. L'idea di assemblare i due reperti, lanciata dal critico d'arte Vittorio Sgarbi e raccolta dal comune di Catania, si è concretizzata nel 2018 grazie all'impegno dell'allora assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa che, con la Fondazione Sicilia, ne ha promosso l'intervento di restauro eseguito dalla ditta Siqilliya.

Per il ricongiungimento dei due reperti con sistemi reversibili si è utilizzato il foro già esistente alla base della testa, troncata nettamente nel Settecento, colmando “la brevissima lacuna” con una protesi in materiale plastico ad alta resistenza appositamente progettata e prototipata.

Iulia Florentina e il culto dei martiri catanesi

Tra i documenti più antichi attestanti il culto dei martiri cristiani a Catania, all'interno del Castello Ursino, c'è l'epigrafe di Iulia Florentina, una bimba morta all'età di diciotto mesi nel paesino di Hybla, nei pressi dell'attuale Paternò e poi seppellita a Catania. Poco dopo aver ricevuto il battesimo, sembrò rendere l'ultimo sospiro e invece continuò a vivere per altre quattro ore. Mentre piangevano la sua scomparsa, i genitori sentirono una voce, quella della "Maestà" che intimava loro di non piangere più la bimba e di seppellirla "davanti alle porte dei martiri cristiani".

"Si può ricondurre all'età costantiniana, quindi, a una settantina di anni dopo il martirio di Agata - spiega Di Blasi - L'epigrafe fu ritrovata a Catania nel 1730 nel podere di don Ignazio Rizzari, a nord-ovest del convento dei Domenicani, nell'attuale piazza San Domenico. Scavando, gli operai si sono imbattutti nei resti di un sepolcro romano, suddiviso in loculi. Furono trovate due iscrizioni, quella di Avitianus e quella di Iulia, entrambe adesso conservate presso il Museo del Louvre. Al Museo Biscari rimane oggi un calco, richiesto al Louvre probabilmente negli anni Trenta del secolo scorso dall'allora direttore del Museo Civico, l'archeologo Guido Libertini".

Il mistero di Ofelia

La Pinacoteca del Castello Ursino ospita numerosi dipinti. La collezione comprende opere realizzate tra il XV e il XIX secolo, coprendo un periodo che va dal Rinascimento al 700, passando per il Barocco. Inoltre sono numerose le tele di artisti catanesi dell’800, come Pasquale Liotta, Natale Attanasio, Antonino Gandolfo, Giuseppe Sciuti, Giuseppe e Michele Rapisardi, autore di opere di spicco come opere “I Vespri Siciliani” e “Ofelia pazza”. Ed è proprio quest'ultimo che attira l’attenzione dei visitatori. Lo sguardo della giovane donna raffigurata ha una forza magnetica che segue lo spettatore ovunque. "Un gioco di luci e ombre, dai toni scuri contrapposti ai chiari, che rende ancora di più l'emotività, la sensualità e il mistero di questa Ofelia", commenta Di Blasi.

La copia superstite di un Caravaggio rubato nel ’69 a Palermo

Nelle collezioni del Castello Ursino di Catania, vi è inoltre un quadro che ha una storia particolare, come ci racconta la professoressa Di Blasi. E' l’unica copia superstite di un Caravaggio rubato nel ’69 a Palermo. Parliamo della copia della Natività del sommo artista lombardo, realizzata da un pittore poco noto, Paolo Geraci. La copia di Geraci, proprio perché si attiene alle misure del dipinto di Caravaggio, di cui restano pochi scatti a colori, rappresenta una testimonianza estremamente importante. Tanto da aiutare a decifrare meglio alcuni particolari che, nell’originale, non erano così leggibili. L'originale si era sempre pensato che Michelangelo Merisi detto Caravaggio, lo avesse realizzato durante il suo soggiorno in Sicilia, nel 1609. In realtà, recenti scoperte, hanno dimostrato come l’artista l’avesse eseguito diversi anni prima, a Roma, nell’anno 1600. La tela, fu poi spedita alla volta di Palermo: era destinata all’oratorio di San Lorenzo, sede di una confraternita chiamata “compagnia di San Francesco”. Il mistero più grande che interessa la Natività di Caravaggio, è relativo alla sua sparizione, avvenuta in una notte di ottobre del 1969.