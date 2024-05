Piazza Federico di Svevia è pedonale, Trantino: "Abbiamo il dovere di preservare le nostre bellezze"

Piazza Federico di Svevia sarà area pedonale. Dopo gli annunci, le prove di concertazione, le proposte di modifiche e il dibattito, non sempre sereno, sulla chiusura della piazza del castello Ursino la decisione ufficiale è arrivata oggi, dopo l'ultima riunione di Giunta. A renderla ufficiale è stato il sindaco con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Oggi abbiamo approvato la delibera per la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Fin dallo scorso mese di ottobre, accogliendo anche una specifica linea di indirizzo giunta dal consiglio comunale, poi formalizzata in una mozione approvata lo scorso mese, abbiamo presentato il nostro piano a operatori, residenti e associazioni - scrive il sindaco - Dall’inizio, e nei successivi due incontri del mese di aprile, abbiamo raccolto comprensibili preoccupazioni e richieste di modifiche, che, in parte, abbiamo accolto, prevedendo sostanziali rimodulazione del progetto. Ancora oggi c’è chi manifesta dissenso, temendo le ripercussioni sull’area. È ragionevole che ogni cambiamento generi paura, ma le esperienze di tutte le città e, a Catania, di via Etnea, piazza Duomo, via Garibaldi e piazza Mazzini hanno insegnato che dopo un iniziale assestamento, la chiusura e la liberazione di siti di pregio dal traffico, aumenta l’interesse per l’area".

"Abbiamo provato a contemperare gli interessi di tutti; ma concertazione non significa adesione integrale alle richieste, perchè la piazza non è solo di chi esercita un’attività, ma è dei Catanesi. E la politica deve avere il coraggio di decidere, se è convinta dei riflessi positivi della propria azione - continua Trantino - Abbiamo dato otto mesi perchè gli interessati considerassero soluzioni gestionali alternative. Adesso non possiamo indugiare oltre, perchè se desideriamo che il 'contraccolpo' si esaurisca a breve, dobbiamo sfruttare il favore delle temperature estive perchè la piazza venga popolata e le attività riprendano la loro massima efficienza".

Critiche e proposte

Nei giorni scorsi a manifestare perplessità, proponendo soluzioni alternative alla pedonalizzazione della storica piazza erano stati i rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti, Fiepet e Mio Italia. "L'annunciata pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia senza dubbio pone delle difficoltà pratiche per commercianti e residenti, che indubbiamente necessitano di una maggiore concertazione per una soluzione diversa e che porti a una graduale pedonalizzazione della piazza", aveva dichiarato il direttore provinciale di Confesercenti Francesco Costantino. Secondo Andrea Finocchiaro, presidente di Fiepet Catania, “sicuramente nel lungo periodo la chiusura della piazza porterà dei benefici alle attività ristorative interessate, ma lo stesso non sarà scontato per le attività commerciali che insistono sulla piazza. Il presidente provinciale di Mio Italia Roberto Tudisco ha chiesto a più riprese parcheggi e potenziamento del servizio pubblico e lamenta poco ascolto da parte dell'amministrazione comunale “Oggi ci rendiamo conto di non essere ascoltati e questo ci lascia perplessi soprattutto a fronte di gruppi social, distanti dalla realtà e forti sul web davanti a una tastiera, parlano di sviluppo e di valorizzazione del centro storico proponendo una miope lotta alle auto a oltranza con l’utilizzo del sistema di mezzi pubblici integrato che a Catania semplicemente non esiste”.

La nuova fase alla prova dei fatti

Davanti alle critiche, l'amministrazione comunale, con in testa il primo cittadino, per adesso tira dritto. "Abbiamo il dovere di spingere i nostri concittadini verso un’idea di mobilità sostenibile, godendoci la città e ogni suo anfratto camminando, come facciamo ogni volta che ci rechiamo in altre realtà. Abbiamo il dovere di preservare le nostre bellezze. Abbiamo il dovere di guardare al futuro, migliorando l’economia del territorio, pur cercando di non lasciare indietro nessuno. Tra qualche giorno - a seguito di debita comunicazione - inizierà la nuova fase. Come promesso al termine dell’ultimo incontro, se dopo l’estate dovessimo prendere atto di costi importanti per le attività di zona, senza un corrispettivo beneficio per la città, studieremo una rimodulazione del piano. Adesso, però, dobbiamo provarci. Se arretriamo di fronte a chi vorrebbe che nulla cambi, saremmo destinati a soccombere. Catania ha bisogno di risorgere. E se lo possiamo fare dando valore al nostro straordinario maniero, che proteggeva la costa prima che la lava del 1669 determinasse il nuovo assetto della città, credo che anche Federico II ci guarderà benevolmente", conclude nel suo post Facebook il sindaco.