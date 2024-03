Castiglione di Sicilia, Prefettura: "L’indice della delittuosità non desta particolare allarme sociale"

Si è riunito, questa mattina, presso il comune di Castiglione di Sicilia, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, al quale hanno partecipato il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, i comandanti provinciali dei carabinieri, Salvatore Altavilla, e della guardia di finanza, Antonino Raimondo, e la commissione straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell’Ente.

Nel corso dell’incontro, i commissari Mariella Salerno, Fulvio Alagna e Mirella Portaro, hanno illustrato preliminarmente le attività che si stanno conducendo a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, avvenuto nel maggio 2023, fra cui assumono particolare rilievo quelle finalizzate al recupero della notevole evasione tributaria. "E' stato effettuato un approfondimento sulla situazione dell’ordine la sicurezza pubblica nel vasto territorio di Castiglione di Sicilia, dove sono attive, tra l’altro, numerose realtà imprenditoriali - si legge nella nota della Prefettura - E’ stato evidenziato come l’indice della delittuosità non desti particolare allarme sociale e che si mantiene capillare l’attività di controllo del territorio da parte dei presidi dell’arma dei carabinieri che hanno garantito, nel medesimo periodo, numerosi servizi esterni".

Nel corso della riunione, inoltre, il Prefetto ha comunicato che, sulla base delle valutazioni emerse in seno a precedenti riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e rassegnate dal comando provinciale dei carabinieri al comando generale dell’arma, sarà mantenuta l’operatività della stazione dei carabinieri di Passopisciaro – di cui era stata inizialmente programmata la chiusura – nella considerazione della particolare situazione economico-sociale di quel territorio e alla presenza di un considerevole numero di attività di impresa, specie nel settore vitivinicolo.