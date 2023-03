Cultura, alle Acli nasce una biblioteca con i libri donati

Le Acli Catania danno il via alla raccolta di libri di narrativa a sostegno del nuovo “Angolo Cultura”, che sarà allestito presso la sede provinciale catanese, in Corso Sicilia 111. Un’iniziativa a sostegno della cultura e della lettura che culminerà, il 23 aprile giornata mondiale del libro, con l’inaugurazione dell’Angolo Cultura. Chiunque potrà donare un libro, che arricchirà la libreria presente in sede: successivamente, tutti i tesserati Acli, potranno prendere in prestito gratuitamente i libri, proporre gruppi di lettura e bookclub o dedicarsi a letture direttamente in sede. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sostenere la lettura, soprattutto nelle nuove generazioni, in un presente che da anni racconta una profonda crisi della lettura, in particolare nel nostro Paese. Nuove generazioni ma anche la terza età: per mantenere giovani corpo e spirito, le persone anziane dovrebbero dedicare tempo alla lettura. Leggere libri aiuta ad allenare la mente contrastando il decadimento cognitivo. “Sono convinto - afferma il presidente provinciale delle Acli Catania Ignazio Maugeri - che la lettura sia uno strumento di accesso alla cultura e all’informazione, diventando quindi un elemento imprescindibile per la partecipazione alla vita sociale del nostro Paese, con consapevolezza, autonomia e senza passività”. “Mi auguro - conclude il presidente Maugeri - che i cittadini siano parte attiva di questo progetto a cui tengo molto”.

Le Acli Catania ringraziano la Feltrinelli Catania, di via Etnea, per aver donato dei libri aderendo così all’iniziativa. Si potranno donare libri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, direttamente in sede: per informazioni si potrà chiamare il numero 095321286 o inviare una mail a catania@acli.it