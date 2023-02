Coca e soldi in contanti in casa: arrestato spacciatore

I Carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato per spaccio di droga un ventinovenne catanese, genero di un esponente di primo piano del clan mafioso Cappello. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati 87,5 grammi di cocaina, materiale per confezionare dosi e 7.360 euro, ritenuti provento della vendita di sostanza stupefacente. Durante l'operazione è stato anche identificato un suo cliente, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. Il ventinovenne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto.