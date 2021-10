Ruba con una complice in un supermercato: denunciato due volte in tre giorni

Due reati in tre giorni. Non è il titolo di una commedia ma la vicenda di un catanese di 47 anni arrestato, nuovamente, dai carabinieri. L'uomo si era reso protagonista di un tentativo di rapina lungo il viale Kennedy ai danni di un giovane automobilista ma era stato bloccato e denunciato. Adesso dovrà rispondere di tentato furto in concorso. Infatti il direttore di un supermercato di via Carlo Forlanini, nel corso della mattinata, aveva notato all’interno del suo supermercato aveva notato un uomo ed una donna che, con nonchalance, si aggiravano tra gli scaffali riempendo una borsa con vari generi alimentari, tutti di elevato costo.

Il responsabile ha così avvisato i carabinieri che hanno fermato e perquisito i due che avevano diversi articoli dentro un zaino. La merce è stata restituita al direttore del supermercato mentre l’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.