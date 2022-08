A Catania altri cinque milioni del Pnrr per riforestare il centro urbano

La Città Metropolitana di Catania ha beneficiato di un ulteriore stanziamento di cinque milioni di euro per piantare alberi e riforestare nei prossimi anni molte aree marginali ai centri urbani. Lo rende noto lo stesso Ente aggiungendo che al rimboschimento seguirà la manutenzione delle aree verdi, estese complessivamente per 118 ettari (44 nell'area jonica e 74 tra la Piana di Catania e il Calatino). "Gli interventi nei centri urbani - ha detto il commissario straordinario Federico Portoghese - si inseriscono in un più complessivo progetto di riforestazione promosso con fondi ministeriali e con quelli del Pnrr. Diffondere i boschi sino ai margini delle aree urbane riequilibra il clima, contrasta l'inquinamento ma soprattutto rende più gradevole per i residenti il paesaggio, che deve diventare sempre più fittamente alberato. La Città Metropolitana di Catania con i fondi del Pnrr lo farà".