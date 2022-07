Catania tra le città percepite come più pericolose in Europa: la classifica

C'è anche una italiana tra le 5 città percepite come le più "pericolose" in Europa ed è Catania. E' al quinto posto nella classifica stilata da Numbeo, database in cui gli utenti forniscono informazioni su città e nazioni rispondendo a dei sondaggi. Tra le altre cose, viene stilato l’Indice di criminalità per città. Tra le domande, anche quanto è alto il timore di subire furti, di essere aggrediti fisicamente, molestati, insultati e l'incidenza di persone che consumano o spacciano stupefacenti.

Al primo posto della classifica c'è Bradford (con un indice di 70,76, considerato "molto alto"), a seguire Coventry (69,45). Al terzo posto c'è Marsiglia, in Francia (con un indice di criminalità di 61,65) e al quarto Birmingham. Al quinto posto Catania. Qui l'indice di criminalità (percepita) è di 60,36 mentre l'indice di sicurezza (che calcola la percezione di sicurezza degli abitanti) è di 39,64.