Comune, l'ultimo giorno di scuola del consiglio: provvedimenti approvati e poi i saluti

Ultimo atto, ieri pomeriggio per il consiglio comunale eletto nel 2018. Nell'ultima sessione presieduta da Sebastiano Anastasi, approvati debiti fuori bilancio di lieve entità con la gran parte dei consiglieri comunali collegati da remoto. Dopo la prima chiamata delle ore 19, andata a vuoto per mancanza di numero legale - in aula pochi consiglieri tra cui l'ex sindaco Enzo Bianco, da solo sui banchi dell'opposizione - il presidente Anastasi ci ha riprovato, con successo un'ora dopo.

Nel frattempo, il neo eletto sindaco Enrico Trantino presente alla prima convocazione insieme all'assessore Sergio Parisi, è andato via. Sui banchi dell'opposizione non c'è più neanche Bianco che, alla seconda convocazione, risponderà anche lui da remoto. L'attività amministrativa va avanti con l'approvazione di due debiti fuori bilancio di lieve entità. A illustrare i provvedimenti, che il consiglio approverà subito dopo, è l'ingegnere Biagio Bisignani. In aula a rappresentare la nuova amministrazione è rimasto l'assessore Sergio Parisi, un decano ormai, date le sue precedenti esperienze da vicesindaco nella passata giunta Pogliese e da assessore in quella di Raffaele Stancanelli.

Adesso spetterà al consiglio comunale venuto fuori dalle consultazioni di fine maggio eleggere un nuovo presidente. Lo scranno più alto del consiglio comunale dovrebbe, così dicono nei corridoi del palazzo comunale, andare all'area autonomista nella quale i pretendenti non mancano a partire dal presidente uscente Anastasi. Il voto a scrutino segreto per l'elezione del presidente civico consesso, sarà la prima prova politica per il sindaco Trantino e la sua maggioranza. Andranno ancora tutti d'amore e d'accordo come nella dolcissima luna di miele post elettorale bagnata da un diluvio di consensi? Le premesse sembrano dire si, ma il voto segreto è spesso occasione di piccole o grandi rivalse da parte degli scontenti. Vedremo.