Decio Terrana (Udc): “Rivendichiamo con forza il nostro posto nella giunta Pogliese”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Duro comunicato del Coordinatore Regionale dell’Udc Italia, l’On. Decio Terrana, che commenta la fuoriuscita dalla Giunta Comunale di Catania dell’Assessore Alessandro Porto, inizialmente in quota UDC, senza aver registrato alcuna comunicazione da parte del Sindaco per la sostituzione dell'ex Coordinatore UDC e, quindi, la conseguente volontà di escludere l’UDC dalla Giunta di Catania. Sentiti infatti il Deputato all'Ars Giovanni Bulla, il Coordinatore Provinciale di Catania, l'Avvocato Mario Brancato, ed il Coordinatore Cittadino Carmelo Sgroi, l’UDC esprime rammarico per l'esclusione di un Partito che è stato leale alla coalizione di centrodestra in tutti i tavoli regionali ed ha lavorato e contribuito alla vittoria del Sindaco Pogliese. “Nei prossimi giorni chiederemo un incontro ufficiale per capire se persistono le condizioni per una rinnovata collaborazione delle donne e degli uomini dell'UDC con la Giunta di Catania – trasmette l’On. Terrana – Apprendiamo con grande sorpresa che si sia dimesso anche l’Assessore della Lega col fine di rivendicare un posto in Giunta non certo loro, dato che l'ex Assessore Porto era stato nominato in quota UDC. Il nostro Partito è sempre pronto a contribuire al risanamento ed al rilancio di una città importante come Catania che, ultimamente, sta vivendo dei momenti difficili dovuti a calamità naturali ed a scelte sbagliate fatte, in passato, da amministratori di tutti gli schieramenti. E’ difficile, per noi, pensare che il Sindaco voglia tenere fuori una forza politica del centrodestra, che per altro si è affermata con forza alle ultime amministrative, non rispettando più gli accordi fatti quando è maturata la sua candidatura. È chiaro che dopo l'incontro con il Sindaco faremo le scelte politiche consequenziali”.