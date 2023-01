Viavai in un palazzo insospettisce i carabinieri, un arresto per spaccio di droga

Un 30enne di Biancavilla è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo viavai in un palazzo di via Tripolitania ha indotto le autorità a effettuare un controllo. Sono state così monitorate le persone che accedevano all’immobile fino all’arrivo dell’uomo, che guidava una Nissan Qashqai.

Dopo aver parcheggiato la vettura il 30enne si è avvicinato a piedi al portone del palazzo. I militari hanno sentito che comunicava tramite messaggio vocale con qualcuno per chiedere di aprirgli il portone e farlo entrare. Dalla perquisizione personale è emersa la presenza nelle tasche dei pantaloni di 13 grammi di Ketamina (droga sintetica) e 15 grammi MD-MA (droga sintetica).

L’individuo ha dichiarato di detenere altra sostanza. Nella camera da letto, in una scrivania, si trovavano un bilancino di precisione e un popper contenente sostanza liquida. In cucina è stato rinvenuto materiale usato per il confezionamento. Il 30enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato colpito dalla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.