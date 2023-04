Catania, droga in casa gettata dal terrazzo: un arresto

La polizia ha arrestato un 40enne catanese colto in flagranza di reato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Gli agenti della Sezione criminalità diffusa (Falchi) della squadra mobile locale ha effettuato una perquisizione nel domicilio dell’uomo in quanto si sospettava che detenesse illecitamente droga.

Il soggetto quando sono entrati i poliziotti ha gettato dal terrazzino una busta in plastica, rinvenuta immediatamente, che conteneva marijuana (63 grammi) e cocaina (37 gammi) nonché materiale per il confezionamento e la pesatura. Dalla perquisizione personale sono stati individuati 60,00 euro ritenuti frutto dell’illecito. L’arresto è stato convalidato dalla competente autorità giudiziaria.