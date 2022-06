Catania "soffocata" dai rifiuti, la guida turistica e la difficoltà di raccontare le bellezze della città

C'è una città sfregiata dai rifiuti. Ogni quartiere di Catania fa i conti con cumuli di spazzatura, cattivi odori, sporcizia e degrado. Ogni giorno, sono numerose le segnalazioni dei cittadini. E noi pubblichiamo. Con la speranza che qualcuno si accorga di questo scempio e faccia il miracolo il giorno dopo. Ma, purtroppo, nessun miracolo. Rifiuti su rifiuti si accumulano. Giorno dopo giorno. Il catanese è indignato. Il turista è deluso.

Lucia Lombardini è una guida turistica messinese che, domenica scorsa, ha accolto un gruppo di turisti spagnoli al Porto per fare visitare Catania. "Mi è dispiaciuto vedere la città in questo stato". "Prima di accogliere i crocieristi, io e il mio collega abbiamo parcheggiato l'auto nei pressi di piazza dei Martiri e abbiamo notato che qualcosa non andava. Spazzatura ovunque". "Abbiamo portato, inizialmente, i turisti a Taormina. Il problema è stato al ritorno quando, con il pullman, abbiamo visitato il centro storico di Catania. Le bellezze barocche deturpate da questo degrado. Ho cercato di spiegare che la città sta vivendo un periodo di emergenza e ho cercato, con difficoltà, di distogliere l'attenzione da quei cumuli di rifiuti parlando della parte bella di Catania. Ma non è stato semplice. E' un'emergenza che non si può più nascondere".

"Catania è come Napoli". Ha esclamato uno dei turisti spagnoli che, pochi giorni prima avevano infatti visitato un'altra città che, da sempre, fa i conti con l'immondizia. "Da professionista - continua Lucia Lombardini - trovo assurdo che una città bella come Catania, che offre tantissimo, si trovi in questa situazione. Soffocata dai rifiuti. A Messina, ad esempio, non è più così. La situazione è migliorata molto, c'è sempre il maleducato che non rispetta le regole, ma di base il problema rifiuti è stato superato".

L’immagine, quindi, è quella di un centro storico deturpato da sacchi e scatoloni che incide negativamente sulla percezione della città. Una città messa in ginocchio dalle difficoltà legate alla saturazione delle discariche e all’avvio dei nuovi step della differenziata porta a porta. E anche il turismo rischia di collassare. Il turista punta il dito sul cumulo di rifiuti. Fotografa. E, purtroppo, la "cartolina" della vergogna corre presto sui social.