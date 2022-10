Torna la Fiera dei Morti all'ex mercato ortofrutticolo

Prenderà il via sabato 29 ottobre alle 11 la Fiera dei Morti a Catania, nella sede dell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena (con ingresso da via Forcile), sito nuovamente a disposizione del Comune dopo l'utilizzo come hub vaccinale durante la pandemia. La manifestazione fieristica che accompagna, come da tradizione, il periodo della commemorazione dei defunti, sarà aperta al pubblico fino al 3 novembre, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24 e nei feriali dalle 9 alle 22.30.

La struttura è stata oggetto, nei giorni scorsi, di interventi di pulizia interni al padiglione a carico dell'Asp e di sistemazione esterna soprattutto delle aree a verde, curata dal Comune, per accogliere uno spazio gioco per i bambini, aree food interna ed esterna per degustazioni, duecento stand, distanziati di un metro e adibiti prevalentemente alla vendita ed esposizione di prodotti tipici e artigianali.

In occasione della Fiera dei Morti l'amministrazione comunale ha inoltre disposto la chiusura del mercatino delle pulci della domenica a San Giuseppe La Rena.