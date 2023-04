Ruba due trolley e tenta di fuggire dagli agenti: arrestato

A Catania è stato arrestato dai poliziotti delle volanti un pregiudicato 33enne per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri gli agenti stavano circolando in via Grimaldi quando hanno individuato l’uomo, conosciuto per i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, che procedeva a passo veloce tenendo due trolley con le etichette di una compagnia aerea.

La polizia ha così pensato di fermare l’individuo dall’atteggiamento sospetto. L'uomo ha dichiarato che stava accompagnando due turisti in una struttura ricettiva. La sua versione sembrava, però, poco credibile e il 33enne, sentendosi smascherato, ha deciso di lasciare le valigie e fuggire a piedi. È così nato un inseguimento conclusosi in via Plebiscito con il fermo dell'uomo da parte degli operatori. Nei momenti più concitati della fuga il 33enne ha scagliato contro i poliziotti tutto ciò che vedeva in strada. La resistenza non è finita nemmeno nel momento dell’arresto: l’individuo ha cercato di colpire gli agenti e ha morso la mano di uno di loro procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Dagli approfondimenti investigativi è emerso che i trolley erano stati rubati da un’auto. Alla vettura era stato infranto il lunotto posteriore. I legittimi proprietari sono stati individuati e i beni sono stati restituiti. Il 33enne è stato condotto nel carcere Piazza Lanza di Catania in attesa del giudizio di convalida.