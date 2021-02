Vive a Catania l'hostess più "bella d'Italia"

Si chiama Laura D'Amore, pugliese di nascita ma catanese d'adozione, l'assistente di volo considerata la più 'sexy' d'Italia. Laura fa il pieno di 'like' e 'follower' sulle pagine social personali e di certo c'è che la sua bellezza non passa inosservata: sono state numerose infatti le interviste su magazine, riviste e Tv. Capelli biondi, occhi azzurri e fisico mozzafiato, Laura è nata il giorno di San Valentino del 1982. Oggi lavora per l'Alitalia ma in molti sono pronti a scommettere che la strada del mondo dello spettacolo sia ormai alle porte. Tutto nasce dal successo sui social: le sue foto su instagram che la ritraggono al mare o durante il tempo libero, viaggiano sulla media dei 40 mila 'like'. In un'intervista al 'Messaggero' Laura D'Amore ha annunciato un suo possibile coinvolgimento come attrice in un 'Fantasy Thriller'.