Giarrusso, chiusura aeroporto potrà avere ripercussioni sulla stagione turistica

"L'incendio avvenuto all'aeroporto di desta grande preoccupazione, tanto per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, quanto per le ripercussioni che questa chiusura potrà avere nella stagione turistica, che è un patrimonio strategico della mia città e di tutta la Sicilia Orientale". Così l'europarlamentare Dino Giarrusso, che aggiunge: "Ugualmente preoccupante è che siano rimaste inascoltate le grida d'allarme lanciate dal sindacato di Polizia Siap, alle quali mi associo, che aveva esplicitamente avvertito delle criticità in cui si trovavano ad agire le Forze dell'ordine e che sarebbero venute a galla proprio in occasione di operazioni di evacuazione dall'aerostazione in caso di calamità o incidente, come ieri si è puntualmente verificato". "Occorre ripristinare a questo punto - conclude Giarrusso - la piena operatività dello scalo etneo il prima possibile, garantendo la sicurezza di operatori e cittadini, per non causare ulteriori danni alla città"