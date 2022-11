Zona Industriale, International paper investe sul territorio

Nuovi importanti investimenti nella città di Catania. L'International paper, azienda leader a livello internazionale del settore degli imballaggi, investe anche sullo stabilimento del Comune etneo. La federazione provinciale Ugl Chimici, dopo aver saputo la notizia, guarda con grande ottimismo al futuro. "Il nuovo Casemaker e l’impianto di trattamento delle acque reflue, previsti per il nostro sito, rappresentano un enorme segnale di attenzione da parte della International paper" commentano il segretario provinciale Carmelo Giuffrida e Pierluca Saccone.

"Questo vuol dire che la multinazionale, fiore all’occhiello per la Zona Industriale di Catania - proseguono -, è in ottima salute e continua a mostrare costante attenzione nei confronti della linea produttiva che da diversi anni si trova ai piedi dell’Etna, anche con riferimento all’ottenimento di una maggiore sostenibilità pur implementando nuove tecnologie. Siamo certamente grati alla società e ci auguriamo che possano esserci nel tempo tanti altri investimenti, utili a migliorare lo stabilimento di Catania e garantire occupazione e sviluppo economico. Non dimentichiamo che questi brillanti risultati sono anche frutto dell’impegno incessante di tutti i lavoratori che, pure in periodo di piena emergenza pandemica, non hanno fatto mai mancare il loro apporto con abnegazione e professionalità - concludono Giuffrida e Saccone -, così come del management locale che ha saputo gestire il sito stesso con capacità e competenza".