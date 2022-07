Iscrizione Catania al campionato di serie D, Cavallaro (FI): "Società dialoghi con scuole calcio della città"

Il consigliere di Forza Italia del IV municipio, Rosario Cavallaro esprime soddisfazione per la decisione della Figc di accettare la richiesta di iscrizione della squadra che dovrà rappresentare la Città di Catania al prossimo campionato di Serie D. “Chiedo al nuovo staff dirigenziale – scrive in una nota Cavallaro - ma soprattutto al presidente Pelligra di attuare una politica societaria in grado di dialogare con le società di puro settore giovanile già esistenti a Catania per un rapporto di collaborazione basato sulla lealtà, trasparenza e rispetto.

Nella foto: Rosario Cavallaro

“Spero – continua il consigliere - che non si riesumi il passato con allenatori che si propongono con pacchetti giocatori provenienti da altre società solo per lo scopo di garantirsi uno stipendio creando dissapori e rapporti rigidi con le società esistenti, ma che si dia spazio a giovani allenatori e a volti nuovi. Le vecchie volpi sono già pronte a venire a corte con la refurtiva...”

“Confidiamo in Pelligra – conclude Cavallaro - un cambiamento ed un progetto trasparente basato sul dialogo e non con la furbizia di ingaggiare figure che siano in grado di garantire gruppi squadra già esistenti a discapito di società che con grande sacrificio sono stati sempre presenti sul territorio”.