Catania la più pericolosa in Italia? Cappellani: "Non mi stupisce, la destra ha fallito"

"Il sondaggio secondo cui Catania sarebbe la prima città italiana (e quinta in Europa) tra le città percepite come le più pericolose, purtroppo, non mi stupisce. La percezione della sicurezza della propria città è data da molti fattori, non solo dai reati puniti e da quelli denunciati: l'illuminazione, la coesione sociale, la pulizia delle strade, solo per fare alcuni esempi". Santi Cappellani, parlamentare del Partito democratico, dice la sua in merito alla classifica stilata dall'Autorità nazionale Anticorruzione. "La vicinanza delle istituzioni al cittadino, poi, è di massima importanza - aggiunge - e come si possono sentire protetti e sicuri i catanesi dove il 'comune', intendo soprattutto sindaco e giunta, non si sa dove siano, con chi siano, non si sa, a volte, neanche 'chi' siano, ingarbugliati come sono nelle vicende giudiziarie".

"A questo - continua Cappellani - si aggiunga una narrazione surreale delle presunte conquiste del centrodestra che governa la regione, che continuando a raccontare di meraviglie inesistenti, dà al cittadino la netta sensazione di sfiducia, e quindi di insicurezza". "L'asse del centrodestra - evidenzia il parlamentare Dem - che governa la Regione e Catania ha fallito, e ancora di più questi effetti si vedranno dopo la sciagurata crisi di governo che hanno procurato soltanto per tornaconti personali", è quanto dichiarato dal deputato all'agenzia di stampa AdnKronos.