Incidente stradale sulla Catania-Messina, scontro tra furgone e auto: intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco intervengono per un ncidente stradale sulla A18 al km 65, tra Acireale e Giarre, in direzione Messina. Alle 15,40 di oggi, I Vigili del Fuoco sel Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti sulla A18, tra Acireale e Giarre, sulla carreggiata in direzione di Messina per un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi. Un furgone con a bordo tre persone ed una autovettura con il solo conducente. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale. Per una persona a bordo del furgone si è reso necessario l'intervento dei sanitari del Servizio 118 ed il trasporto in ambulanza presso un presidio ospedaliero. Sul posto presente la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza.