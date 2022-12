Catania è la meta preferita dagli italiani per le vacanze di Natale

La città di Catania è al primo posto tra le scelte degli italiani per Natale 2022, battendo città come Parigi e Londra per prenotazioni provenienti dallo Stivale. Più della metà dei nostri connazionali, inoltre (60%), ha prenotato almeno due mesi prima del viaggio. A completare l’identikit degli italiani in partenza, i risultati di un sondaggio condotto da eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, nel quale più della metà degli intervistati ha affermato di voler trascorrere il Natale lontano da casa. Interessante, poi, notare che quasi 7 italiani su 10 preferirebbero un break natalizio diverso dal solito, ad esempio organizzando una festa con gli amici o anche partendo per un viaggio in solitaria, seppure ben pianificato.

Non solo: Catania si trova anche a metà della top 10 delle scelte degli stranieri che verranno a festeggiare Natale in Italia. Sono attesi nel Belpaese soprattutto spagnoli (24%), seguiti da francesi (17%) e tedeschi (14%)