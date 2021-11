Catania piena di buche, la segnalazione del comitato Romolo Murri

"Buche, buche e ancora buche. Catania è piena di voragini. Non si fa in tempo a tapparne una, con l’utilizzo dell’asfalto a freddo, che subito ne compaiono di nuove con buona pace degli automobilisti che rischiano di fare grossi danni alle proprie macchine e dei centauri che rischiano di fare brutte cadute. Nel frattempo le segnalazioni aumentano di giorno in giorno e la vera preoccupazione è che, con la prossima ondata di maltempo, la mobilità cittadina debba convivere con un risultato da strada-bombardata". Con questa premessa, il presidente del comitato Romolo Murri, Vincenzo Parisi, chiede un immediato piano di emergenza buche che vada di pari passo con l’opera preventiva anti-allagamenti. "Decine e decine di vie oggi sembrano coperte piene di toppe con enormi voragini che distruggono e sconquassano pneumatici e sospensioni. Incidenti stradali e tantissime chiamate al comando della polizia municipale sono solo una parte di una situazione che l’amministrazione comunale deve affrontare urgentemente".