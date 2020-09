"Catania più sicura", controlli a tappeto della polizia nei quartieri più a rischio

Continuano le iniziative di prevenzione e controllo del territorio a carattere interforze nei quartieri della città, pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto. E ciò nell’ambito delle più ampie linee strategiche del Piano prefettizio di prevenzione e controllo denominato “Catania più sicura”, avviato il 2 luglio 2019, che ha consentito finora di ottenere importanti risultati in termini di prevenzione e controllo del territorio. Ieri, nel quartiere di San Berillo Vecchio, si è svolta un’operazione di polizia a carattere “interforze”, con componenti della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto specialistico della polizia urbana con l'intervento dei reparti mobili, per un totale di 80 operatori impiegati.

La zona è stata interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia e in particolare le vie interessate ai controlli in questione, al fine di cinturare l’area interessata e consentire un accurato controllo di tutti i soggetti che stazionano nelle vie interessate. Pattuglie della guardia di finanza, unitamente ad equipaggi della Polizia Municipale sono stati dispiegati con compiti di deterrenza in ordine ai fenomeni di abusivismo commerciale. Tutte le fasi delle operazioni sono state videoriprese dagli operatori del gabinetto regionale di polizia scientifica. Sono stati effettuati mirati servizi di controllo a esercizi pubblici e di vicinato della zona da parte della divisione di polizia amministrativa della Questura e della Polizia Municipale. In particolare sono stati controllati 16 esercizi commerciali e sottoposti a chiusura temporanea 3 esercizi (Africa Cosmetics, e un esercizio di valigeria ed accessori auto entrambi in via De Curtis) per aver impiegato i lavoratori extracomunitari in maniera irregolare, sfruttando la loro condizione di necessità, ed un altro esercizio (Adib Alimentari) per 5 giorni per violazione alle norme Covid. Un altro Esercizio (ILA Touba) è stato sanzionato amministrativamente per oltre 3000 euro perche sprovvisto di autorizzazioni all’ attività commerciale. Inoltre, è stata notificata ai titolari di13 esercizi di vicinato, nell’area interessata ai controlli, una lettera con cui il Questore di Catania ha ritenuto di diffidare i titolari degli esercizi di vicinato sulla necessità che gli stessi pongano la massima attenzione nella regolamentazione e disciplina dell’afflusso e del deflusso della propria utenza, allo scopo di evitare sovraffolamenti sia all’interno che nell’immediato esterno dell’esercizio, nonché assembramenti e stazionamenti pericolosi, vigilando sulla vendita per asporto delle bevande alcoliche.

Tale sollecito ė stato operato con l’avvertenza che, in caso in cui dovessero continuare assembramenti pericolosi dovuti alla mancata regolamentazione delle attività ed all’assunzione di corrette forme gestionali, potrebbero anche essi incorrere nel provvedimento di sospensione e chiusura temporanea dell’attività che, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Legge n. 14/2017, il Questore può applicare anche agli esercizi di vicinato, chiudendo temporaneamente il locale. E’ in fase di valutazione l’adozione di provvedimenti di polizia, anche in relazione ad altri esercizi pubblici, già più volte controllati. Numerosissime sono state le persone identificate e 6 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in Questura per accertamenti a cura dell’Ufficio Immigrazione, relativi alla posizione sul territorio nazionale. Di questi, uno è stato denunciato per dichiarazioni false di generalità e uno risultato irregolare ( cittadino del Gambia) destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono in corso anche attività dirette alla verifica dei contratti di locazione intercorrenti fra i proprietari delle case e dei locali e i conduttori delle stesse e degli esercizi pubblici e di vicinato, avendo rilevato anche condizioni fatiscenti in molti immobili all’atto delle attività di polizia o di non destinazione d’uso coerente con le attività esplicate.

La squadra mobile della Questura, con l’aiuto della squadra cinofili, ha effettuato contemporaneamente 7 perquisizioni domiciliari con il supporto dei vigili del fuoco con sequestro di droga, rimossi due automezzi privi di assicurazione di cui uno, un furgone adibito alla vendita abusiva di frutta, privo di qualsiasi autorizzazione. E’ da rilevare che da accertamenti effettuati su strada, tale furgone era da tempo presente in quello stesso spiazzo ed occupava lo stallo di due autovetture delimitate dalle strisce blu e, quindi, sottoposte a controllo degli addetti della sostare. Sono in corso accertamenti da parte del Commissariato Centrale diretto alla verifica dei controlli degli addetti in quanto risultava non pagato dal furgone alcuna sosta. Nel corso dei numerosi controlli sono state elevate anche contravvenzioni al codice della strada, fra cui mancato uso del casco e guida senza patente. Contemporaneamente alle attività di polizia, sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria, allo scopo di smaltire materiale indecoroso e rifiuti trovati su strada che potevano condizionare le attività di controllo da parte della Dusty, opportunamente fatta confluire con mezzi e personale specializzato sul teatro delle operazioni.