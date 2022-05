Cocaina e marijuana nascoste nell'auto: due giovani arrestati

Due giovani sono stati arrestati, ieri sera, dalla polizia, in quanto responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due ragazzi, a bordo di un’auto in zona San Leone, sono stati pizzicati da una volante con circa 26 grammi di marijuana, 16 di hashish e circa 4 di cocaina in involucri già confezionati e pronti per essere smerciati, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura delle sostanze. Rinvenuti e sequestrati, inoltre, 75 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Per i due giovani sono quindi scattate le manette e, dopo le formalità di rito, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.