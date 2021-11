Da Catania a Pozzallo per rubare un'auto: arrestato 55enne

Da Catania a Pozzallo per rubare un'auto. Un 55enne catanese con precedenti per reati contro il patrimonio è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica con l'accusa di furto aggrevato. Durante un posto di blocco allo svincolo Ispica-Pozzallo dell'autostrada A18 l'uomo non si è fermato all'alt imposto dai militari, accelerando e dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento andato avanti per due chilometri lungo l'autostrada in direzione di Siracusa, sino a quando il 55enne non ha abbandonato l'auto per tentare di far perdere le proprie tracce a piedi. I carabinieri, però, lo hanno bloccato mentre stava per scavalcare il guardrail.

Dagli accertamenti è emerso che l'auto su cui viaggiava era stata rubata la stessa notte a Pozzallo. Per l'uomo sono così scattate le manette. L'arresto è stato convalidato e il 55enne è stato posto ai domiciliari.