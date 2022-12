Solidarietà, pranzo solidale di Natale a Palazzo degli elefanti promosso dai Lions club

La corte di Palazzo degli Elefanti ospiterà, venerdì 23 dicembre, a partire dalle 12, il “Pranzo di Natale solidale” promosso dalla presidenza del consiglio comunale e dai Lions Clubs International a favore di cittadini in condizioni di grave svantaggio economico e sociale. La presentazione dell'iniziativa di solidarietà è stata l'occasione per un intervento in sala consiliare del commissario straordinario Federico Portoghese. Il commissario nel suo intervento ha sottolineato la collaborazione con il consiglio comunale e posto l'accento sull'approvazione della richiesta del Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Catania, che ha previsto l’aumento da 24 a 36 ore dell’impiego orario dei 170 lavoratori comunali ex Puc. "Per il Comune, in questo momento di difficoltà, l'aver avuto l'approvazione del piano è come aver assunto molti dipendenti. Andiamo avanti nel nostro compito nell'ottica di dare una nuova prosptettiva alla città", ha detto Portoghese,

I dettagli del'iniziativa benefica sono stati poi illustrati dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, "abbiamo lavorato insieme alla Caritas, alla Locanda del samaritano ai club service e alle altre associazioni che si occupano di solidarietà per organizzare questo pranzo che vuole essere un momento di ulteriore apertura del palazzo alla città", ha dichiarato Anastasi.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte anche il nuovo presidente della commissione consiliare Servizi sociali, Dario Grasso, il presidente della V Circoscrizione Giuseppe Falsaperla, il governatore per la Sicilia dei Lions Club International, Maurizio Gibilaro, con la referente per l’area orientale Daniela Simon

Gibilaro e la professoressa Simon si sono soffermati sulle fasi del progetto e in particolare sull'iniziativa di venerdì, che in linea con il motto “Noi insieme per servire”, offrirà 70 pasti caldi a altrettanti cittadini che saranno accolti ai tavoli dai soci dei club service e anche da consiglieri comunali. La giornata si pone in continuità con altrettanti pranzi solidali che si terranno nel Paese in occasione della giornata internazionale del migrante. Erano presenti in aula consiliare anche Salvuccio Furnari, responsabile dei servizi dei Lions della Catania metropolitana, e una delegazione dei 15 club presieduti da Orazio Licciardello, Santa Barresi, Giuseppe Conti, Giuseppe Sortino, Salvatore Puleo, Celso Toninato, Toti Illari, Raffaella Lombardo, Maria Ausilia Gemma, Pasquale Zuccarello, Francesco Leotta, Vittorio Spampinato, Giuseppe Salerno, Salvatore Bruno Riscica, Cesare Pecora.